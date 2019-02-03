 تباين في نسب الاستجابة للإضراب الشامل بمدارس وادي حضرموت 

تباينت نسب الاستجابة للإضراب الشامل، الذي دعت له اليوم الأحد، لجنة تربوية بمديريات واي وصحراء محافظة حضرموت.
ووفق مراسل "يمن شباب نت"، شهدت مدارس وادي حضرموت تباين في الاستجابة للإضراب.
وأوضح أن بعض الإدارات قامت بصرف الطلاب والطالبات فيما انتظمت الدراسة في بعض المدراس وسط انقسام في أوساط المعلمين.
ويوم الخميس الماضي أعلنت لجنة "أنا المعلم" لمتابعة حقوق المعلمين استئناف الإضراب الشامل والمفتوح، الذي علقته في أكتوبر الماضي 2018.
وأكدت تمسكها بكافه المطالب المتعقلة بمستحقات مالية وتسوية أوضاع المعلمين وتطبيق هيكلة الأجور.
وتأتي دعوة الإضراب وسط انتظام الدراسة في مديريات ساحل حضرموت وجميع المحافظات المحررة الأخرى.
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