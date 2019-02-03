قائد محور تعز يحذر من أي اهتزاز بالشرطة العسكرية باعتبارها اليد الضابطة والحامية

عقد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، اليوم الأحد، لقاءا مع ضباط وافراد الشرطة العسكرية لمناقشة آخر المستجدات.

وطبقا لمتابعة "الخليج 365" شدد قائد المحور على ضرورة التحلي بروح الإنضباط العسكري أمام كل القضايا وعدم الإخلال بالواجب الوطني والعسكري.

وحذر الصبري من أي اهتزاز في منظومة الشرطة باعتبارها اليد الضابطة والحامية داخل أي محور أو منطقة.

وقال الصبري "هناك اخطاء وتجاوزات حدثت في السابق لذا نأمل أن لاتتكرر وان تكون زيارتنا القادمة للشرطة العسكرية لايكون الا للتكريم او الاشادة لا لحل المشاكل والحديث عن اخطاء ومن اليوم وصاعدا لن نسمح بأي اختلال"، مثمناً الدور النشط للشرطة العسكرية في ضبط الاختلالات و بسط الاستقرار.

وشدد أركان محور تعز، العميد عبدالعزير المجيدي، على ضرورة الانضباط وعدم تكرار الاخطاء.

من جهته، قال مستشار قائد المحور، العميد عبده فرحان سالم: "اذا تبين وجود أي انفلات من قبل الشرطة هذا لايعني ان ذلك سيمنع من العقاب أو الانفلات من القانون". مشددا على ضرورة فرض الانضباط والاجراءات الامنية الصارمة.

حضر الاجتماع مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات والألوية العسكرية بالمحافظة.

وكان قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، عقد، صباح اليوم الأحد، اجتماع ضم قادة الألوية والوحدات العسكرية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد فاضل وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ومستشار المحور العميد عبده فرحان سالم مجمل الأوضاع والتطورات الميدانية والعسكرية والأمنية بالمحافظة .

وشدد قائد المحور اللواء الصبري على الاهتمام بالجانب الاستخباراتي، وضبط حركة الاطقم لدى الوحدات والألوية العسكرية ، ووضع حد للانفلات لدى بعض الأفراد المحسوبين على الألوية العسكرية ، وضبط تجاوزاتهم غير المسؤولة.

وحث قيادات الألوية والوحدات العسكرية على رفع الجاهزية القتالية في الجبهات ، استعدادا لمعركة التحرير الشامل ودحر مليشيات الحوثي الإنقلابية من المحافظة .

ودعاهم الى العمل وبذل الجهود لغرس روح الإنضباط العسكري لدى أفراد وضباط الوحدات العسكرية والقيم النبيلة والولاء لله ثم الوطن.

وشدد قائد محور تعز على ضرورة ضبط الجانب الإعلامي للجيش الوطني والألوية العسكرية، عبر توجيه وإعلام قيادة المحور .