المليشيات الحوثية تقصف مواقع في التحيتا بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بقصف مواقع قوات العمالقة في مدينة التحيتا ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن المليشيات قصفت مواقع العمالقة في مدينة التحيتا بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 واستهدفت المواقع بسلاح القناص في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.

وفي منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا إستهدفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين بعشرات قذائف الهاون وبسلاح الرشاش بطريقة عشوائية .

يذكر أن مليشيات الحوثي قصفت منزل مواطن في منطقة الجبلية يوم أمس وأصيبت طفلة بجروح بالغة بشظايا هاون وتسبب القصف بتدمير المنزل وألحق أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى.

وأمس، استشهد المواطن محمد زيد في مديرية حيس متاثرا باصابته بشضايا قذيفة هاون أطلقتها مليشيات الحوثي الإجرامية على منزله في المدينة التي تشهد قصفا مكثفاً بشكل يومي .

وهرع عدد من المواطنون الى المنزل المستهدف وقاموا بنقل المواطن محمد زيد إلى المستشفى الميداني في حيس ، ولكنه كان فارق الحياة مباشرةً بسبب إصابته بشضية سكنت فوق القلب .

وتشهد مديرية حيس قصفا عنيف من قبل المليشيات منذ تحريرها وسط تجاهل وصمت أممي ودولي على جرائم الحوثيون بحق المدنيين .

الجدير بالذكر أن مدينة حيس أصبحت تحتضن العديد من الموطنين الذين قدموا إليها من المناطق المجاورة لها والتي لازالت تقع تحت سيطرة المليشيات التي تمارس أبشع الجرائم ضدهم .

كما أصيبت الطفلة سمية حسن يوسف البالغة من العمر 11 عام بجروح بليغة إثر تعرضها لشظايا قذيفة هاون أطلقتها مليشيات الحوثي على قرية المجدرة الواقعة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

الطفلة سمية أصيبت وهي برفقة والدها في طريقهم لجلب الحطب ، إلا أن قذائف الحوثي منعتها من العودة إلى منزلها إلا وهي مصابة ، الشظايا تسببت بجروح بليغة في رجلها اليمني ويدها اليمنى التي قد تمنعها من الحركة والمشي بقورة طبيعية مجددا .

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية .. ليتم بعد ذلك تحويلها إلى محافظة عدن جراء الإصابه الخطيرة التي تعرضت لها .

هذه الجريمة الحوثية ماهي إلا واحدة سلسلة جرائمها اللاإنسانية بحق الأطفال والمدنيين العزل من أبناء الحديدة ..

لتواصل إنتهاكاتها وجرائمها بحق الأهالي والسكان ولتجسد الصورة الوحشية والاجرامية التي تحملها هذا الجماعة المدعومة من إيران .