ننشر السيرة الذاتية للراحل اللواء صالح الزنداني نائب هيئة الأركان

توفي اليوم اللواء الركن صالح الزنداني متأثرا بجراحه التي اصيب بها في حادثة استهداف قاعدة العند عبر طائرة دون طيران ايرانية الصنع.

وكان اللواء الزنداني قد تم تعيينه بقرار جمهوري عام 2017م نائبا لرئيس هيئة الاركان.

ويعتبر الزنداني من مواليد 1956/10/1م محافظة الضالع مديرية جحاف.

تخريج الكلية العسكرية عدن عام 1976م.

-خريج الأكاديمية العليا في الإتحاد السوفيتي.

– تدرج في العديد من المناصب كان آخرها رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة.

وقد شارك اللواء صالح الزنداني في تحرير محافظة عدن مع الشهيد اللواء جعفر محمد سعد من خلال نزوله إليها عام 2015م أثناء حصار ها من قبل مليشيا الحوثي.

كما عمل اللواء صالح الزنداني مع الكثير من الضباط العسكريين على إعادة تنظيم المقاومة الجنوبية في عدن.