عاجل.. وفاة نائب رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراحه بهجوم العند

توفى قائد عسكري رفيع من الشرعية ، اليوم الأحد، متأثرا التي أصيب بها في هجوم العند الارهابي.

وبينت مصادر "الخليج 365"، أن اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان توفي بعد أن نقل للعلاج في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفق المصادر، فإن اللواء ظل في العناية المركزة حتى فارق الحياه اليوم ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية فى الجيش اللواء محمد صالح طماح، توفي متأثرا بجراحه، بعد إصابته فى هجوم شنته ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبى اليمن.

وكانت طائرة مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين استهدفت منصة قاعدة العند في العاشر من يناير الماضي، و استشهد وأصيب 26 عسكريا بينهم، أثناء عرض عسكري لتدشين العام التدريبي الجديد.