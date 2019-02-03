توفى قائد عسكري رفيع من الشرعية ، اليوم الأحد، متأثرا التي أصيب بها في هجوم العند الارهابي.
وبينت مصادر "الخليج 365"، أن اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان توفي بعد أن نقل للعلاج في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووفق المصادر، فإن اللواء ظل في العناية المركزة حتى فارق الحياه اليوم ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان رئيس الاستخبارات العسكرية فى الجيش اللواء محمد صالح طماح، توفي متأثرا بجراحه، بعد إصابته فى هجوم شنته ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبى اليمن.
وكانت طائرة مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين استهدفت منصة قاعدة العند في العاشر من يناير الماضي، و استشهد وأصيب 26 عسكريا بينهم، أثناء عرض عسكري لتدشين العام التدريبي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة نائب رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراحه بهجوم العند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.