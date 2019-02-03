حركة الشباب تعلن مقتل جنود كينيين في هجوم بالعبوات الناسفة

زعمت حركة الشباب وقوع انفجار استهدف ضباط شرطة كينيين في أمووم الواقعة في بلدة غاريسا في شمال شرق كينيا ، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل جميع أفراد الشرطة على الفور. ولا توجد مصادر مستقلة يمكن أن تؤكد الخسائر الدقيقة التي لحقت بالقوات الكينية في الهجوم.

وزادت حركة الشباب من هجماتها في كينيا ، لا سيما في المناطق الحدودية بالقرب من الصومال ردا على تورط قوات الدفاع الكينية في مهمة الاتحاد الأفريقي التي تقاتل ضد الجماعة.

ومنذ أن أرسلت نيروبي قوات إلى الصومال في عام 2011 ، عانت كينيا من هجمات مميتة ، بما في ذلك الحصارات التي خلفت مئات القتلى.