بالفيديو..مفاجأة مدوية.. ” عماني ” يضرب قائد منتخب قطر بمطار مسقط(لن تصدق)

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام مشجع عماني بضرب قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس؛ وذلك في مطار مسقط قادمًا من أبو ظبي. حيث ظهر بالفيديو ” المشجع ” وهو يضرب ” الهيدوس ” ، إلا أن رجال الأمن منعوه بسرعة شديدة. وجاء ذلك بعد أن وصل منتخب قطر لمدينة ” صحار” العمانية.

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