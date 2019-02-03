شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : وقفه تضامنية مع الدكتورالشعيبي رئيس جامعة تعز تطالب بضبط الجناة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ ابناء محافظة الضالع صباح اليوم الاحد امام مبنى كلية التربيه الضالع وبحضور عدد من مراسلي القنوات الرسمية والمحلية وقفه تضامنيه للتنديد بالعمليه الإرهابية التي استهدفت الدكتور محمدبن محمد الشعيبي رئيس جامعةتعز رئيس مجلس امناء جامعة خليج عدن الدوليه الذي تعرض لمحاولة اغتيال لموكبه اثناء عودته من مقرعمله ونتج عنها اصابته بعددمن الأعيرة الناريه نقل علي اثرها للعلاج بالخارج ومقتل مرافقه الشخصي في محافظة تعز وادي القاضي بتاريخ 20 نوفمبر 2018 م .

حيث تم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية السلميه من مبني كلية التربيه حتى مبني المحافظه حاملين صور الدكتور واللافتات المعبره والمطالبه بكشف هويه الجناه والقبض عليهم.

وكان في استقبال المحتجون اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع وعددمن قيادات السلطه المحليه بالمحافظه حيث عبر محافظ المحافظة عن تضامنه الكامل مع الدكتور الشعيبي مؤكدا بان هذا عمل ارهابي خطير يستهدف الكوادر الاكاديميه والعلميه والعباقره الذين حققوا نجاحات كبيره خلال فترة عملهم .

مناشدا دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخليه ومحافظ تعز ومسؤولي الاجهزه الامنيه بالمحافظة بسرعة كشف هوية الجناه وضبطهم واحالتهم للعداله لينالوا جزائهم الرادع .

كما القيت في الوقفه عدد من الكلمات حيث القي الدكتور نجيب محمد مثنى القائم باعمال رئيس جامعة خليج عدن نائب رئيس الجامعه كلمه نيابه عن التكتل الاكاديمي في محافظة الضالع حيث اكد بان استهداف الدكتور محمدالشعيبي هوااستهداف لاحد اعلام العلم والمعرفه والفكروالانسانيه واستهداف للاكاديميين في جامعة تعز وكافة الجامعات الحكوميه والاهليه والمعاهد ومراكزالبحوث

كما القي الاعلامي طاهر بن طاهر رئيس اللجنة الإعلامية التحضيرية للوقفه عبر فيها رفض اللجنة التحضيرية المطلق لهذه العملية الإرهابية والتسويف والمماطله الذي تنتهجه السلطات في تعز في التعاطي مع هذه القضيه رغم مرور اكثرمن 60 يوم على هذه العملية.

وفي ختام الوقفه الاحتجاجية القي الشيخ محسن الاحمدي رئيس المجلس الاهلي لمحافظة الضالع البيان الصادر عن الوقفه الذي طالب فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للاضطلاع بدورهم وتوجيه قيادة محافظة تعز بضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة وعدم التهاون في القضيه كما طالب البيان محافظ محافظة الضالع ومديرامن المحافظة بالتواصل مع الجهات المختصه في تعز بسرعة القبض على الجناه كون القضيه قدمرعليها اكثرمن ستين يوما .

مؤكدين بانهم سيقومون باخذ حقهم في حال لم يتم التجاوب وضبط الجناة .

و عبرالبيان عن الشكر والتقدير لكل ابناء الضالع بمختلف مكوناتهم وجميع وسائل الاعلام التي ستقوم بايصال الرساله للداخل والخارج.