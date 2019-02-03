شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من التحالف ولا الشرعية .. ضربة موجعة للحوثيين قبل قليل في قلب هذه المحافظة الخاضعة لسيطرتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر خاصة، للمشهد اليمني، فشل مليشيا الحوثي الانقلابية، في إطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحمزة شرق إب. وقالت المصادر أن المليشيا حاولت إطلاق الصاروخ لكنه انفجر في مكانه فور إطلاقه، مخلفاً عدد من القتلى الحوثيين. المصادر أضافت أن قتلى وجرحى مدنيون مجاورون للمعسكر سقطوا في الحادثة. ويعتبر معسكر الحمزة من أهم المعسكرات التدريبية للحوثيين بحافظة إب وتتواجد فيها آليات عسكرية كبيرة موزعة على عدة مواقع للمعسكر وتم توزيع بعضها في بطون الأدوية القريبة.

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