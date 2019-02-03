شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تباغت الحوثي وتوجه له أقوى ضربة عسكرية وتدك هذا الصيد العسكري الثمين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل التحالف العربي عملياته العسكرية ضد مليشيا الحوثي، واستهداف التعزيزات العسكرية للمليشيا.

وفي هذا السياق أكد الجيش اليمني في بيان ، أن طيران التحالف العربي دمر عربة عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في وادي الفحلوين القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة”، موضحا أن العربة العسكرية كانت تحمل أسلحة عيار ١٢.٧ م .

وفي بيان آخر، ذكر الجيش اليمني أن قواته قصفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبل البرقة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين جراء القصف.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي في منطقة البرح بالمديرية ذاتها، مكبدة الانقلابيين خسائر في الأرواح والمعدات.

ويتواصل نزيف مليشيا الحوثي، بشكل يومي، جراء معارك وقصف الجيش اليمني، وغارات التحالف العربي، في العديد من جبهات اليمن.

والخميس الماضي، شنت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف شن عدة غارات استهدفت مواقع للمليشيات جنوب منطقة المهاشمة، أسفرت عن تدمير عربتين ومدفعين.

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن غارات أخرى للتحالف طالت مواقع وآليات للحوثيين بمنطقة الزرقة غرب مديرية المصلوب، أدت إلى تدمير رشاش للمليشيات وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها.

وأكد أن مقاتلات التحالف العربي قصفت بغارات مماثلة تجمعات ومواقع للمليشيات في جبهة حام بمديرية المتون، ودمرت دبابة لها.