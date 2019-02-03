شكرا لقرائتكم خبر عن تعز : توزيع 120 سلة غذائية في الحوبان للنازحين والفقراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتمويل من مبادرة مدد مصر وتنفيذ مؤسسة الشوكاني لرعاية الايتام والاعمال الخيرية بالشراكة مع منظمة نهر للتنمية الانسانية تم توزيع 120 سلة غذائية بالحوبان بتعز استهدفت عدد من النازحين والفقراء .

وتقدم رئيس منظمة نهر الاستاذ مكرم طاهر بالشكر والعرفان لمبادرة مدد ولمؤسسة الشوكاني على سعيهم لدعم مشاريع الخير في اليمن مؤكد ان لهم العديد من المشاريع المتنوعة في دعم المحتاجين خلال الفترة الماضية باليمن



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