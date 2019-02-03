شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام رسمي.. السلطات السعودية تعتقل أكثر من 20 ألف يمني.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلطات المملكة العربية السعودية ضبط أكثر من عشرين ألف يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، ضمن الحملات الميدانية المشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية، لكشف نتائج الحملات لـ15 شهرا، فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 2.544.626 مخالفاً، منهم 1.981.604 مخالفين لنظام الإقامة، و389.106 مخالفين لنظام العمل، و173.916 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ومن بين أكثر من 2 مليون مخالف، لم يشر بيان الداخلية السعودية الى عدد المخالفين لأنظمة العمل من الجنسية اليمنية،في الوقت الذي حددت الوزارة إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 42.052 شخصاً، 51 في المئة منهم يمنيو الجنسية، و46 إثيوبيون، وثلاثة في المئة من جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 1870 شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وذكر البيان إن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3322 شخصاً، فيما بلغ إجمالي المواطنين السعوديون الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين 1036 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية في حق 1004 منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة في حق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11.206 وافدين مخالفين، منهم 9968 رجُلاً، و1238 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية في حق 391.035 مخالفاً، وإحالة 349.251 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 435.993 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 646.878 مخالفاً.