شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة الزنداني قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء قبل قليل تداولها ناشطون جنوبيون عن استشهاد اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة متأثرا بجراحه الخطيرة. واصيب الزنداني في حادثة استهداف معسكر العند بطائرة حوثية مسيرة وجرى نقله للعلاج في الامارات العربية المتحدة نتيجة خطورة اصابته وتدهور حالته في عدن. وقال الناشط الجنوبي الحامد عوض الحامد: بلغنا منذ لحظات من مصدر موثوق وفاة اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في العاصمة الإماراتية بعد معاناة من الإصابة أثناء قصف الطائرة المسيرة لعرض عسكري في قاعدة العند في مدينة لحج. * ولم ترد حتى اللحظة اي اعلان رسمي باستشهاد الزنداني.

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