شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات الحوثيين تتحول الى رماد بكشر حجة ودخول قبيلة ثانية لمساندة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية إن غارتين لطيران التحالف العربي دمرت تعزيزات عسكرية للارهابيين الحوثيين بالقرب من مناطق قبائل حجور" التابعة لمحافظة حجة .

وأضافت المصادر إن الغارة الأولى استهدفت الاولى سيارة محملة بالأسلحة في وادي مور الذي يفصل من جهة الشرق بين مديرية كشر بمحافظة حجة ومديرية القفلة بمحافظة عمران ، وأن الانفجارات شديدة في المكان حسب شهود عيان.

وبحسب المصادر استهدفت الغارة الثانية طقما حوثيا أثناء نزوله من منطقة "المندلة" إلى منطقة "قريات" شمال شرق "كشر"، بحسب الصحفي "حسن هديس" .

وكانت ماقاتلات التحالف العربي قصفت أمس السبت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في محافظة حجة، بالتوازي مع استمرار المواجهات بين قبائل حجور والميليشيا.

وشن طيران التحالف العربي، غارات استهدفت مواقع الحوثيين، في مديريتي "حجور" و"كشر"، كانوا يعتمدون عليها لمحاصرة قبائل حجور بحجة.

وذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي، إلى جانب تدمير معدات حربية وأطقم قتالية.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي التي تحاصر المديرية، وتحشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.

وتوافد مقاتلون قبليون من قبائل "جبهان"، و"ذو مسلم"، و"ذو كديس"، لمساندة قبائل حجور، في صد الهجمة الحوثية، وشكلت جميعها طوقاً دفاعياً للمديرية ومحيطها.

وصد مقاتلو "حجور" هجمات متفرقة للميليشيا الحوثية صوب مناطق "الدرب"، و"ذو ريبان" في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا الحوثية.

وفرضت قبائل "حجور" سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية "كُشَر" كانت تستخدمها مليشيا الحوثي لقصف مناطقهم.

وأحكم المقاتلون القبليون السيطرة على "جبل المنصورة" ومنطقة "قرعة" في مديرية "كشر" شمال محافظة حجة، وذلك في أول هجوم خاطف ومباغت على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت خلال الأيام الماضية، تعزيزات للميليشيا في المنطقة ذاتها، كانت قادمة من محافظة "عمران" المجاورة، كما استهدفت أيضاً تجمعاتها في مديرية "كشر".