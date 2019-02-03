شكرا لقرائتكم خبر عن معارك هي الاعنف في الحديده والطيران يقصف مخازن للاسلحه”التفاصيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، غربي البلاد، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد حالة تعثر، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة في المدينة إلى البحر على متن سفينة.

وذكر مأمون المهجمي، المتحدث باسم ألوية العمالقة، أن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش الوطني، جنوبي وشرقي المدينة، لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين.

واتهم المهجمي، مليشيا الانقلاب بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر الماضي، وإن ذلك سبقه أكثر من 750 انتهاكا حوثيا، بحسبه.

واندلعت المواجهات على مشارف المدينة، في الجهة الجنوبية والشرقية، وأدى إلى سقوط قتلى من الحوثيين، وهدأت وتيرة القتال عند ساعات الصباح الأولى، السبت.

وقصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، جنوب الحديدة، بصواريخ موجهة مخزناً للأسلحة تابعاً للحوثيين في سوق الحلقة، شرقي مدينة.

وأفاد سكان محليون، أن سلسلة انفجارات عنيفة هزت الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، في ظل تبادل نيران كثيف في شارع الخمسين وحي 7 يوليو.