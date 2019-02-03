شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية مديرعام سرار حلف يافع ومجموعة خيركم لا أهله يدشنان توزيع المساعدات المالية للأسر الفقيرة في سُلب حمّة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن حلف ابناء يافع، ومجموعة خيركم خيركم لا أهله يوم أمس السبت 2-فبراير 2019م توزيع المساعدات المالية للاسر الفقيرة والمحتاجه في مناطق سُلب حمّة الواقعة شرقي مديرية سراربمحافظة أبين.

في البداء تحدث الأستاذ" مطيع عبادل" أمين عام مجلس محلي يافع المفلحي بكلمة شكرفيها الحاضرين كل باسمه وصفته ، مبيننا نوع المساعدات المقدمة وموكدا ذلك انها اتت ضمن المهام الذي يقدمها حلف يافع ومجموعة خيركم لأ استهداف الأسرالفقيرة في جميع المناطق ، وسُلب حمّة ضمن الصواب ،لكونها مناطق محتاجه ترثي لها النفس ويدمي لها القلب ، والصورة أكبر دليل لثبات ذلك وفي ختام حديثة ناشدرجال المال والخير،والأعمال إلى تقديم المزيد من العون والمساعدات لتلك الشريحة التي تفتقر لجميع الخدمات التي اهمها التعليم والصحه والطريق .

بعد ذلك تحدث ممثل حلف ابناء يافع ، الأستاذ/نايف جرهوم اليزيدي قائلا :" الاخوه الحاضرين السلام عليكم ، نحمدالله الذي جمعنا في هذا المكان " معربا بخالص شكرة للحاضرين مخصا بذكره مديرعام سرار الأستاذ "صالح قدار" ولجنة التنسيق والإغاثة ممثله بمندوبيها الشيخ/صالح عبادي راجح بن جراش ، والشيخ/عوض الجلادي على تواصلهم مع"حلف ابناء يافع ومجموعة خيركم لا أهله"حتى تمكنوا من الوصول إلى مناطق سلب حمة.

مؤكدا إن زيارتهم اتت ضمن الدورالذي يقوم به"حلف ابناء يافع وكذلك مجموعة الخير" لتلمس أحوال الناس وهمومهم في مناطق سُلب حمّة المحتاجة للعون والمساعدة.

مضيفا إن المساعدات المالية "استهدفت أكثرمن 210 اسرة فقيرة بمناطق "مسناد،السيرة ،خيعان ، ثلاعث ، لابار، محزان ، عشرالأعلى والأسفل ،مربان ، عرعر، املج"في سُلب حمّة.

ومن جانبه مديرعام سرار الأستاذ/صالح يسلم قدار تحدث قائلا: بإسم السلطة المحلية نرحب ترحيبا حارا باخواننا الضيوف الداعمين من "حلف قبائل يافع ومجموعة خيركم خيركم لا أهله"على استجابتهم الإنسانية ولنزولهم إلى مناطق سُلب حمّة سائلا الله إن يكتب لهم الأجر والثواب على مابذلا من خير بمساعدة الأهالي في سُلب حمّة.

ثم تناول الجميع وجبة الغداء في منطقة "السيرة" وبعد ذلك تنقلا جميعهم بين مناطق سُلب لتسليم المساعدات إلى ايادي الاسر المحتاجة " يدا بيد"حسب الكشوفات الرسمية المدونه لديهم وكانت رحلة شاقة بحد ذاتها لصعوبة الطريق وبعد مسافتها عن المديرية سرار.

وفي منطقة محزان استمع " بن جرهوم وعبادل" إلى مطالب الأهالي والذي كأن اهمها انشاء وحدة صحيه لينتفع بها الجميع في مناطق سُلب وفي الوقت نفسة تكرما "بن جرهوم وعبادل" بانشاء تلك الوحدة الصحية،.

وموضحا ذلك "الأستاذ نايف بن جرهوم" إنه مايزال بحوزته مليون ونصف ريال يمنيا، وخمسة الف سعودي من الشيخ/طالب حسين اليزيدي ستكون من نصيب الوحدة الصحية داعيا في ذلك رجال الخير إلى مساعدتهم لتكميل المشروع.

بعد ذلك توجه اهالي سُلب حمّة بتقديم شكرهم لحلف ابناء يافع ومجموعة الخير على مابذلوه من جهد في تحمل معناة السفر الشاقه وكذلك على دعمهم السخي والكريم لاأسرهم المحتاجه وفي الوقت نفسه شكروا رجل الخير والعطاء الشيخ/حسن عبدالله عزان الذي قام بتشييد بآر مياة في محزان بسُلب حمّة في العام الماضي .

كان برفقة "حلف ابناء يافع، ومجموعة الخير" الأخوة/عبدالسلام العبادي ،واكرم كرام ، وعلي ناصرالجعشاني ،صالح عبدالله البراشي ، هاني قاسم جرهوم والاخوة من سرار الاستاذ/صالح يسلم قدارمديرعام المديرية، ومنسق الإغاثة في مناطق سُلب حمّه الشيخ/صالح عبادي بن جراش ، والشيخ/حمودفاضل ، والأستاذ/شيخ النوباني، والعقيد/هاني امشعث قائدالحزام الأمني بسرار،والشيخ/محمد محضار الوطحي، وعن رصد قائد قطاع يافع القارة الاخ/اكرم الحنشي ، والإعلامي/قائدزيد ثابت ، والشيخ/منصور الجلادي.