توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازية بمنطقة عيديد بتريم

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازية بمنطقة عيديد بمديرية تريم بتكلفة اجمالية بلغت 185 ألف دولار بتمويل من نسبة وادي حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط .

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن جانب السلطة المحلية بالوادي والصحراء وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري والجهة المنفذة المدير التنفيذي محمد علي السليماني تنفيذ أعمال الحفر خلال فترة خمسة أشهر من تاريخ تسليم الموقع بموجب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات والرسومات العامة والخاصة بالمشروع المعمدة من قبل الطرف الأول .

حضر التوقيع على الاتفاقية مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت المهندس حسام غيثان وعدد من المختصين.

وعلى صعيد متصل، ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم، مع ممثل (IHH)باليمن مجاهد شاهين التدخلات الانسانية للمنظمة بوادي حضرموت.

و عبر الوكيل الكثيري عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تنفيذ برامج ومشاريع تساهم في تقديم

الخدمة للمجتمع المحلي و تخفف عناء السفر الى محافظات الجمهورية او خارج اليمن..داعيا المنظمة الى المساهمة في تجهيز مركز القلب بوادي حضرموت و توفير الاجهزة والمعدات الاساسية كون 70 في المائة من مرضى القلب بمحافظة حضرموت من مناطق الوادي والصحراء.

واستعرض ممثل (IHH) عن نزولاته الميدانية الى عدد من القرى و ابرز التدخلات التي ستسعى المنظمة الى تقديمها لسكان تلك المناطق.