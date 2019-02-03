الهلال الاماراتي يوزع 10 أطنان من المساعدات الاغاثية في شبوة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ،اليوم، 10 أطنان من المساعدات الإغاثية على عدد من الاسر في محافظة شبوة.
وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استهدفت المساعدات الغذائية 627 فرداً في المناطق الصحراوية المجاورة لمدينة عتق.
وأعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن شكرها لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على هذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم.
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