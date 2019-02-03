معاً لاحترام الاتفاقيات.. بابا الفاتيكان يوجه رسالة هامة بشأن اليمن

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إنهاء الأزمة الإنسانية، واحترام اتفاقات الهدنة، قبل بدء رحلة إلى دولة الإمارات العربية.

وقال البابا فرنسيس، قبيل مغادرته الفاتيكان، إن "الشعب اليمني أٌنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع، وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف بابا الفاتيكان: "أناشد كل الأطراف في هذه الحرب، والمجتمع الدولي للضغط فورا لاحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وضمان توزيع الطعام، والعمل لصالح الشعب"، متابعا "هناك أطفال جائعون وعطشى ولا يملكون الدواء".