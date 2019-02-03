الجبواني يناقش مع وكيل أول المهرة سبل تطوير قطاع النقل بالمحافظة

ناقش وزير النقل صالح احمد الجبواني ،اليوم ،بمدينة المكلا مع وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض تطوير قطاع النقل بالمحافظة وذلك من خلال فتح فروع لمكاتب هيئات ومؤسسات وزارة النقل.

وفي الاجتماع جرى مناقشة تنفيذ قرار وزير النقل المتعلق بإنشاء وفتح عدد من مرافق النقل بالمحافظة وهما مكتب الهيئة العامة للشئون البحرية الهيئة العامة للشئون البحرية تتبع الإدارة العامة للهيئة بالمكلا وقرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

وتطرق الاجتماع إلى توجيهات وزير النقل للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بشان البدء بأعمال التعميق لميناء نشطون وإزالة الأتربة والترسبات من حوض الميناء ومخاطبة وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان البحث لتمويل إنشاء ميناء خلفوت التجاري.

ونوه الوزير الجبواني بأهمية قطاع النقل وإسهامه الفاعل في تحريك النواحي الاقتصادية والتنموية في البلاد نظرا لارتباطه بقطاعات أخرى.

من جانبه أشار وكيل أول محافظة المهرة إلى أن افتتاح فروع لعدد من مؤسسات وهيئات الوزارة بالمحافظة أمر في غاية الأهمية..موضحا ان تدشين الرحلات الأسبوعية من والى مطار الغيضة للمحافظات وقريبا للدول المجاورة يعد من أهم الانجازات التي تحققت .. منوها بان ميناء خلفوت التجاري والذي سيتم إنشاؤه بعد توفر الاعتماد المالية اللازمة سيسهم في خلق حركة تجارية واستثمارية بالمحافظة.