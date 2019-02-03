التحالف يشن غارات جوية لاستهداف الحوثيين

شن طيران التحالف العسكري العربي، الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثى، اليوم الأحد، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وصعدة وعمران. وأفاد مصدر عسكري في صنعاء، بأن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مواقع غرب مديرية خراب المراشي الواقعة شمال غربي الجوف الحدودية مع السعودية، واستهدف بغارات أخرى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. كما قصف الطيران مواقع أخرى في منطقتي بني معين والقد بمديرية رازح غربي محافظة صعدة الحدودية، وفي مديرية حرف سفيان شمالي محافظة عمران.

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