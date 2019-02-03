مقتل 57 مدنياً بخروقات الحوثي للهدنة

أكدت بلدية الليث على إقامة ماراثون نسائي يوم الإثنين بعد المقبل، وذلك للمرة الأولى بالمحافظة.

وأشارت البلدية إلى أن الماراثون سيكون ضمن الفعاليات الرياضية بمهرجان الربيع، كاشفة عن جوائز قيمة تنتظر الفائزات.

وأوضحت أن الماراثون سينطلق عصر يوم 6/ 6/ 1440هـ، وسيكون على طريقة المشي السريع لمدة 4 كيلو مترات، لافتة إلى أن التنظيم الميداني سيكون عن طريق فريق ” تكاتف ” النسائي.

وحددت البلدية عمر 18 عاما فأعلى للمشاركة في الماراثون، مشيرة إلى أن الراغبات في المشاركة عليهن