شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : مالم يحدث أيام قيران و عبدالحافظ السقاف...هذا ماحدث صباح اليوم في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي أحمد الدماني في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن اليوم يتم ردم ساحل أبين عشان البسط على أرضية طبعا الحنوبيين يشتوا دولة جنوبية بهذه العيانات الفاشله وايضا يشتوا يمسكوا مناصب ويقعوا رجال دولة وهم ما يعرفوا يديروا زريبه اغنام وبقر.

وأشار قائلا اعتقد ان امن عدن و مكتب عقار اراضي عدن يجب تغيير مدرء هذه المؤسستين لأنهم لم يستطيعوا حتى إيقاف البسط الذي يأكل عدن ليل نهار مثل السرطان والغريبة في الناس تتفرج.



وأضاف المفروض يرجعوا قليل إلى الورى ايام ما كانت هناك دولة من يديرها كنا نكرهم #عبدالله_قيران و #عبدالحافظ_السقاف كره العماء عندما كان نص النهابين والمتسلقين ثوار، لكن الشهادة لله ايام قيران والسقاف لم يحدث بسط في ممتلكات الدولة لأنهم رجال دولة

وواصل ضمن سياق منشوره رصده هناعدن قائلا الخلاصة ان القيادت الجنوبيين بضاعة استهلاك وشعارات فبعد تقلدهم مناصب بالدولة بدلا من اعاده عدن إلى حياتها الطبيعية عملوا على نهبها واعادتها إلى زمن #القرية والسبب ان العنصرية المقيته بعدن بين الشرعية والانتقالي.

وأختتم منشوره بالقول لذا نطالب من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتحرك فورا ومحاسبه كل الباسطين ليس مجرد هذه الصورة بل هناك مخططات يتم نهبها ومن يتم تسهيل البسط مكتب أراضي عدن و أمن عدن وذلك مقابل مخططات خاصة لهم ولا لما استمر البسط هكذا.