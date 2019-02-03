غادر العاصمة المؤقتة قبل قليل من ظهر اليوم الأحد رئيس الوزراء معين عبدالملك وبرفقته محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام . وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء وبرفقته محافظ البنك غادرا مطار عدن الدولي على متن طائرة خاصة . وأكدت المصادر إن عبدالملك وزمام غادرا العاصمة المؤقتة عدن صوب العاصمة السعودية الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. رئيس الوزراء ومحافظ البنك يغادران عدن إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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