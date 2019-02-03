قائد محور تعز الجديد يصل إلى المدينة برفقة مستشار وزير الدفاع

وصل قائد محور تعز اللواء الركن ، سمير الحاج ، برفقة مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد فاضل قائد المحور السابق امس السبت، إلى مدينة تعز.
وقال مصدر مقرب من اللواء سمير الحاج ان قائد المحور وصل مركز المحافظة قادمًا من العاصمة المؤقتة عدن، ليبدأ ممارسة عمله كقائد جديد لمحور تعز.
وكان اللواء الركن سمير الحاج قد تم تعيينه قائدا لمحور تعز قبل شهر ونيف خلفا للواء الركن خالد فاضل الذي تم تعيينه مستشارا لوزير الدفاع
ومن المتوقع أن تتم عملية الاستلام والتسليم بين القائد السلف والخلف خلال الأيام القليلة القادمة.
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