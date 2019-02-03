البحسني يشيد ببطولة كأس حضرموت لكرة القدم

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالتنظيم الجيّد لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم في نسختها السادسة ، والتي وصلت لمرحلتها الأخيرة ، وحققت نجاحات كثيرة من بينها تحريك الواقع الرياضي في المحافظة وتنشيط الأندية وخلق علاقات بين شباب الأندية الرياضية في ساحل ووادي حضرموت .

وأثنى المحافظ على الحضور الجماهيري الغفير الذي شهدته البطولة في جميع الملاعب التي أقيمت فيها المباريات في وادي وساحل حضرموت ، وقال إن ذلك الحضور يؤكد شغف أبناء المحافظة بالرياضة وعشقهم لأنديتهم ، وعلى ضوء ذلك ستواصل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة دعمها ورعايتها للبطولة .

ورفع محافظ حضرموت خالص التهاني لفريقي التضامن وسمعون لتأهلها للمباراة النهائية للبطولة ، كما هّنأ ناديي اتحاد سيئون وشباب القطن لبلوغهما نصف النهائي ، وقدم خالص شكره لجميع أندية المحافظة التي شاركت في البطولة وأسهمت بفعالية في انجاحها .

وشكر المحافظ جهود اللجنة الرئيسة للبطولة ولجانها الفرعية واللاعبين وإدارات الأندية والحكام ووسائل الإعلام والإعلاميين والجماهير التي تجشمت عناء السفر لمؤازرة أنديتها وساهمت بفعالية في إضفاء جمالاً للبطولة .

ووجّه محافظ حضرموت بإجراء المباراة النهائية للبطولة في ساحل حضرموت وذلك لبلوغ فريقين من الساحل المباراة النهائية وللتخفيف على جمهور ناديي سمعون والتضامن وللإسهام في سرعة إجراء المباراة النهائية تتويجاً للبطولة التي شهدت نجاحاً ملحوظاً وحققت أهدافها المرجوّة .

هذا وتحظى البطولة بدعم ومتابعة من محافظ المحافظة راعي البطولة ، وتنظمها لجنة من فرعي اتحاد كرة القدم في ساحل ووادي حضرموت ، وتهدف الى تحريك الواقع الرياضي وجمع شباب المحافظة من مختلف المديريات وخلق تنافس رياضي خلاّق .

وشهد مباراتا نصف النهائي متابعة وحضوراً جماهيرياً غفيراً ، ومتابعة اعلامية واسعة.

وكان قد رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مباريات دور الاربعة (نصف النهائي) لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم في نسختها السادسة تحت شعار (حضرموت تجمعنا) .

وتحظى البطولة بدعم ومتابعة من محافظ المحافظة راعي البطولة ، وتنظمها لجنة من فرعي اتحاد كرة القدم في ساحل ووادي حضرموت ، وتهدف الى تحريك الواقع الرياضي وجمع شباب المحافظة من مختلف المديريات وخلق تنافس رياضي خلاّق .

وشهدت البطولة متابعة وحضور جماهيري غفير ، وحظيت بمتابعة اعلامية واسعة ونقل مباشر عبر وسائل الاعلام المسموعة .

وتلعب مباريات دور الاربعة بنظام المباراة الواحدة ليصعد الفائز من المباراة الى المباراة النهائية التي ستعلن لجنة الدوري عن موعدها لاحقاً .

ويلتقي في مباراة عصر غد الجمعة 1 فبراير 2019 على ملعب جواس فريقا اتحاد سيئون والتضامن ، فيما يتواجه عصر السبت فريقا شباب القطن وسمعون على الملعب ذاته .

وتسعى الفرق الاربع المدعومة بجماهيرها الغفيرة من وادي وساحل حضرموت الى التأهل لنهائي البطولة والظفر بالكأس الغالي الذي يحمل اسم حضرموت الغالية على الجميع .