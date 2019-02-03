وصول جثامين ضحايا العمل الانساني الأجانب في اليمن إلى الرياض (صور)

‏وصلت إلى ‎الرياض طائرة تحمل على متنها ضحايا العمل الإنساني للمشروع السعودي لنزع الألغام من أراضي ‎اليمن (‎مسام) أحد برامج ‎مركز الملك سلمان للإغاثة المقدمة للشعب اليمني الشقيق.

‏وكان في استقبال الطائرة التي تحمل ضحايا العمل الإنساني (عددهم خمسة من عدة جنسيات) وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، ومسؤولي ‎مركز الملك سلمان للإغاثة ، وسفراء دول الضحايا، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية.

‏وعبر وزير حقوق الإنسان اليمني في تصريح صحفي، عن ألمه الشديد لهذه الحادثة، مبيناً أن ألغام الميليشيات الحوثية حصدت العشرات من الضحايا من الأطفال والنساء من خلال زراعتها بشكل عشوائي.

‏ونوه الدكتور عسكر بمشروع ‎مسام الذي يعد استمرارًا لجهود المملكة في الأعمال الإنسانية،والذي يهدف إلى تطهير الأراضى اليمنية من الألغام،وتدريب كوادر يمنية على نزعها، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام خاصة بعد تصاعد وتيرة زرعها من قبل الميليشيات الحوثي.

‏بدوره، أوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في ‎مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم، أن الخبراء الخمسة العاملين في مشروع ‎مسام يمثلون عدة جنسيات (2 من جنوب إفريقيا وواحد من كوسوفو والآخر من صربيا والخامس من كرواتيا)