قرقاش يعبر عن تفاؤله بإن 2019 ستكون أفضل بالنسبة لملف اليمن

عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، عن تفاؤله بأن تكون سنة 2019 أفضل من 2018 فيما يتعلق بملف اليمن، لأن هناك اتفاقا على أن تطورات ستوكهولم تمثل اتفاقاً تاريخياً بين الأطراف اليمنية وتشكل بداية لعملية سلام في اليمن"، متوقعاً أن "2019 ستكون سنة انخفاض العنف في اليمن".

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندية، حيث نبه إلى أن الحوثيين انتهكوا وقف العمليات العسكرية زهاء ألف مرة حتى الآن. لكننا لا نزال نأمل في تنفيذ الاتفاق بحذافيره، وفي بدء الانسحاب من الحديدة وتبادل السجناء .

ودعا قرقاش المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى الشروع في هذه الخطوات التنفيذية لأنه "لا يمكن المضي في الخطوات التالية إذا لم نكن حازمين في عملية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم خاصة فيما يتعلق بالحديدة".

وشدد على أن "دول التحالف لا تريد شن هجوم على ميناء الحديدة ولا تريد التصعيد العسكري في اليمن".

وأكد الدكتور، أنور قرقاش، أهمية الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإمارات .. مشيراً إلى أن هدفها "كسر الصورة النمطية" التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قرقاش خلال وجوده في نيويورك، تأييده للمبادرة الأمريكية لعقد اجتماع في وارسو لمناقشة أزمات الشرق الأوسط .. معتبرا إياه "فرصة لتوجيه رسالة موحدة إلى إيران بشأن هواجس المجتمع الدولي من نشاطاتها المقلقة في المنطقة".

وأضاف أن الإمارات تعقد آمالاً عريضة على الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنها ستكون الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى الخليج العربي، في إطار المساعي إلى "كسر الصورة النمطية التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام".

وأشار إلى أن البابا "سيقيم قداساً ويتوقع أن يشارك فيه الآلاف من المسيحيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، فضلاً عن اجتماع مهم سيعقده مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب".