مراسلنا .. مقتل 3 بمواجهات بين الأمن وقبليين في الجوبة جنوب مأرب

اندلعت مواجهات مسلحة مساء أمس السبت بين مسلحين قبليين وقوات أمنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" إن ناقلات محملة بالقود كانت في طريقها إلى صنعاء قادمة من المكلا تابعة للأمم المتحدة تعرضت للاحتجاز من قبل مسلحين قبليين في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

وأكد المراسل إن حملة أمنية تحركت من مدينة لإخلاء سبيل الناقلات إلا إن المسلحين القبليين تصدوا لها واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل مسلح قبلي و 2 من رجال الأمن.

وأشار إلى المسلحين القبليين أرجعوا الحملة ورفضوا إخلاء سبيل الناقلات بحجة أنها دعم لمليشيا الحوثي الانقلابية من الأمم المتحدة.