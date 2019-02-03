طالب يمني في ماليزيا يفاجئ العالم باكتشاف مُبهر (تفاصيل)

سجل أحد طلاب الطب اليمنيين في ماليزيا اكتشافا جديدا تم تسجيله ضمن قاعدة البيانات العالمية. واكتشف الطالب اليمني "وحيد التويتي" نوعا جديدا من البكتيريا ليتم تسجيلها ضمن الـ" NCBI " لمعلومات التكنولوجيا البايلوجية بالولايات المتحدة وفقا لما أورده موقع "تعز أون لاين". ومنح المركز الوطني البكتيريا المكتشفة اسما علميا سيبقى مخلدا يحمل الحرف الأول من اسمه (WS3). ويعد وحيد أحد الطلاب اليمنيين في الخارج، والذين يرسمون دائما الابتسامة على وجه اليمن الذي أثقلتها الحروب، حتى وهم وحيدين في المهجر.

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