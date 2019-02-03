محمد جميح يوجه أقوى رسالة لقبائل حجور.. تعرف على التفاصيل

وجه المحلل السياسي محمد جميح، رسالة هامة لقبائل حجور، مُطالبًا إياهم بأن ألا يأمنوا لأي اتفاقية مع مليشيات الحوثي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” "خلال الأيام الماضية تمركز بعض المتحوثين في حصن المنصورة، وكانوا يمطرون قرى العبيسة-حجور بالنار. شن أبناء المنطقة هجوماً أجلوا بموجبه المتحوثين من الحصن".

وتابع: "مرتزقة الحوثي ما زالوا يجسون النبض لدى حجور، وحجور مشتقة من الحجارة والصخور. المهم ألا يأمن أبناء حجور أي اتفاقية مع الكهنة".

ومنذ أسبوعين تواجه قبائل حجور، شمال غربي اليمن، حرباً شعواء من قبل ميليشيات الحوثي التي لم تستطع منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 إخضاع هذه المنطقة الاستراتيجية لسيطرتها.