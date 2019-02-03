نزع 7000 لغم حوثي بأسبوع.. وتقرير أمريكي: الحوثي زرع مليون

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودية "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في عدد من المحافظات، فيما كشف تقرير امريكي عن زراعة الحوثي مليون لغم.

وأوضح المركز في بيان صحفي بأن المركز تمكن من انتزاع 89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من جانبه، قال مشروع بيانات الصراعات المسلحة الولايات المتحدة إن الحوثي زرع نحو مليون لغم منذ بداية انقلاب الميليشيات 2014.

وفي وقت سابق، في يونيو من العام الماضي، قالت الحكومة إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، قامت بزرع أكثر من مليون لغم، في عدة مناطق في البلاد، فيما وصل عدد ضحاياها إلى حوالي 2000 قتيل معظمهم من المدنيين.

وقال وزير الخارجية خالد اليماني، إن "البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، نزع منذ بداية العام الحالي فقط أكثر من 228 ألفا، ما بين ألغام وعبوات ومخلفات الحرب".

وأشار إلى سقوط أكثر من 1194 قتيلا و2287 مصابا نتيجة هذه الألغام، معظمهم من المدنيين، ما بين الفترة مارس 2015 - مارس 2018، وأكد أن بين الضحايا أكثر من 216 طفلا و72 امرأة، وذلك بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت اليماني إلى ابتكار الحوثيين طرقا جديدة لاستخدام الألغام المضادة للمركبات وتحويل استخدامها ضد الأفراد، بغرض إحداث أكبر قدر من الضحايا الذين هم في الغالب من المدنيين الأطفال والنساء، بل لم تسلم الحيوانات من ألغام الحوثي.

وقال "ميليشيات الحوثي ابتكرت ألغاما متفجرة فردية ومموهة وارتجالية متنوعة الأغراض والأهداف بما فيها العبوات المتفجرة الارتجالية بواسطة أجهزة الراديو، بعضها قادمة بشكل مباشر من إيران"، ولفت إلى أن انتهاج الحوثيين لزراعة الألغام بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط يشكل تحديا لمستقبل اليمن، كما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا.

ودعا اليماني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومة اليمنية في التخلص من الألغام من خلال تبني مشاريع مماثلة وبصورة خاصة مسح الألغام التي زرعها الحوثيون في الممرات المائية الدولية جنوب البحر الأحمر.

إلى ذلك، أفاد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في يونيو 2018 بأن عدد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي حتى عام 2018م، بلغت أكثر من مليون لغم.

وأوضح أن الميليشيات لجأت إلى استخدام الأطفال لزرع الألغام في المناطق التي يطردون منها، وتعمدت تفخيخ المنازل والمستشفيات ودور العبادة تهديداً للمدنيين فيها.

وتتصاعد أعداد الضحايا اليمنيين جراء ألغام الميليشيات بشكل يومي، مع استمرارها في زراعة المزيد منها بكثافة وعشوائية بالتوازي مع خسائرها الميدانية المتواصلة.