شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السفير احمد علي عبد الله صالح يقيم حفل زفاف لـ "إبنته" في ابوظبي ...من هو العريس ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص

أقام السفير احمد علي عبد الله صالح حفل زفاف لإبنته في العاصمة الاماراتية ابوظبي على نجل رجل الاعمال اليمني المقيم في ابو ظبي فهد العمري

وحسب مصدر""الخليج 365"" حضر حفل الوفاف فان المدعوين من معظم المحافظات اليمنية المقيمني في الامارت سياسيون ورجال اعمال وشخصيات اجتماعية

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