شكرا لقرائتكم خبر عن عم الطفل المنحور بالمدينة المنورة يروي تفاصيل الجريمة المروعة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى المواطن السعودي عادل جابر، عم الطفل المنحور في المدينة المنورة، تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها ابن أخيه، قائلاً : “وقعت الحادثة في إحدى البقالات بشارع الأمير سلطان، حيث جاء الجاني وأخذ الطفل من داخل البقالة، وكان برفقة عائلته، وكسر زجاج الفاترينا وأقدم على فعلته الشنيعة بنحر الطفل”.

وقال جابر خلال حوار في برنامج “ياهلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن “أحد رجال الأمن حاول التدخل وإنقاذ الطفل، لكنه أصيب في الحادثة”، وأضاف “عندما وصلنا المستشفى كان الطفل قد فارق الحياة”.

وذكر أن “المواطنين قالوا إن مختلًا عقليًا نحر الطفل في شارع الأمير سلطان، وعندما ذهبنا إلى النيابة العامة قابلنا المحقق المختص بالقضية، وأبلغنا أنه استجوب الجاني، ونحن الآن ننتظر إنهاء التحقيقات”.

وبين عم الطفل، أن “الحالة الصحية لوالدة الطفل سيئة جدًا، لأنها مريضة بالقلب، وهي الآن في حالة تشبه الهستيريا، لأنها شاهدت الحادثة أمام عينيها”.