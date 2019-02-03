شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب".. "التحديث الصدمة" بات وشيكاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ تطبيق التراسل الفوري الأكثر انتشاراً "واتساب"، جميع مستخدميه بتحديث جديد وُصف بـ"الصدمة".

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، تقريراً تحدّثت فيه عن تحديث "واتساب" الأكبر في مطلع عام 2019 الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي "واتساب" سيصابون بالصدمة؛ بسبب التغييرات الجديدة التي ستطرأ على التطبيق، والتي ستكون أبرزها إضافة إعلانات إلى التطبيق لأول مرة في تاريخ "واتساب".

يُذكر أن تطبيق "واتساب" انطلق منذ عام 2009؛ أي قبل 10 سنوات، وكان يروج على أنه أول تطبيق تراسل مجاني غير مدعوم بأي إعلانات؛ ولكن يبدو أن ذلك كله على وشك التغيير.

ومن المقرر أن تظهر الإعلانات في صفحة حالة المستخدم؛ لكن لم تفصح إدارة "واتساب" عن موعد بدء ظهور الإعلانات لكل المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين التنفيذيين لشركة "فيسبوك"، المالكة لتطبيق "واتساب"، شيرلي ساندبرغ، قولها إن وصول الإعلانات وشيك لكل المستخدمين.

وقالت المسؤولة: إن إضافة الإعلانات هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبل "واتساب".

وأشارت إلى أن إدارة فيسبوك لا تزال تقيّم -حتى الآن- مدى جدوى تجربة المستهلك بالنسبة لتطبيق "واتساب بزنس"، الذي يساعد الأنشطة التجارية على التواصل مع المستهلكين.

ميزة جديدة

أما موقع "ويب بيتا إنفو" التقني المعنيّ بأخبار تحديثات التطبيقات؛ فنشر تقريراً حول التحديث المرتقب لـ"واتساب".

وأشار الموقع التقني إلى أن الإصدار التجريبي "بيتا" من "واتساب" على نظامْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تَضَمّن ميزة جديدة في تطبيق التراسل الأشهر.

وأوضح الموقع أن مستخدم "واتساب" سيتمكن، من خلال التحديث الجديد، من تنزيل أي ملصق محدد، ضمن خاصية الملصقات الجديدة، من دون الحاجة إلى تحميل حزمة الملصقات الكاملة.