عبدالملك الحوثي يأمر مقاتليه بالانسحاب فوراً من محيط قبائل حجور...ما السبب؟

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية ان زعيم ميلشيا الحوثي اتخذ قرارا جديدا وحاسما بشأن قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة . وافادت المصادر " أن زعيم الميلشيا أعطى مقاتليها أوامر بالانسحاب من محيط قبائل حجور ومديرية أفلح اليمن والشام فورا".

وأضافت المصادر " أن زعيم الميلشيا وجه مقاتليها بالتمركز في الخطوط الرئيسة والواصلة بحجور وبدء الحصار عن بعد". وتأتي هذه القرارات بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بعناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية في مواجهاتها مع قبائل حجور، بالإضافة إلى تداعي القبائل وتلبيتها لحجور والانضمام إليها".



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