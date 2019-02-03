شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : طائرة خاصة تنتزع رئيس الحكومة ومحافظ البنك من عدن إلى هذه الدولة بعد فضيحة فساد من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس الحكومة، معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي محمد زمام، العاصمة عدن، باتجاه المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر في مطار عدن الدولي، للمشهد اليمني، إن المسؤولين اليمنيين غادرا مطار عدن على متن طائرة خاصة. مصادر مطلعة، قالت بأن الزيارة المفاجئة تأتي في الوقت الذي عاودت فيه العملة الوطنية الانهيار أمام العملات الأجنبية على وقع الفضيحة التي أعلن عنها في وقت سابق رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد.

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : طائرة خاصة تنتزع رئيس الحكومة ومحافظ البنك من عدن إلى هذه الدولة بعد فضيحة فساد من العيار الثقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.