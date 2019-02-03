شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. إنهيار مفاجئ للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي صباح اليوم في صنعاء (السعر الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، وسط تكهنات بمزيد من التراجع. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.
وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء)اليوم الاحد الموافق 3 فبراير 2019م
أسعار الصرف في مصارف صنعاء
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي =595
الريال السعودي =154
أسعار البيع
الدولار الأمريكي =موقف
الريال السعودي =155
الأسعار في السوق السوداء
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي =610
الريال السعودي =160
*توقف لعمليات البيع بسبب عدم استقرار السوق
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