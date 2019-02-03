شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس الحكومة يغادر عدن بعد ان خاب ظنه بإجراء إصلاحات و سد حنفية الفساد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة ان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك غادر العاصمة المؤقتة عدن متجها الى الرياض ومعه محافظ البنك المركزي زمام.

المصادر قالت ان معين فشل من اجراء اصلاحات داخل الحكومة بسبب لوبي الفساد الذي يعمل ضدة تخوفا من توقيف حنفية الفساد عليهم .

وذكرت المصادر ان معين قدم للرئيس هادي عدة طلبات للتغيير ولم يستجيب لطلباته , في ظل سيطرة تامة للوبي الفساد على المفاصل .

ورجحت المصادر ان تكون مغادرة معين هي للاستقالة اذا لم يتم الاستجابة لمطالبة بإيقاف هوامير الفساد الذين يلتفون حول رقبته .

وفي ظل انهيار العملة اليمنية وعدم التمكن من ايقاف تدهورها يشعر المواطن بالغضب تجاه الحكومة .