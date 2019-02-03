شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لمبتكر يمني مذهل يعيد تدوير إطارات السيارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - متابعات

تلاقي مبادرة تحويل النفايات الى مصنوعات صديقة للبيئة في اليمن رواجا كبيرا. وتقوم هذه المبادرة التي أطلقها في صنعاء الشاب اليمني سفيان نعمان على تدوير إطارات السيارات في انتاج مجسمات فنية متنوعة.المبادرة التي ولدت من رحم معاناة الحرب اليمنية المدمرة،

استقطبت عشرات الشباب العاطلين ولاقت دعما من السلطات البيئية مقابل تزيين شوارع العاصمة بنماذج من منتجاتها الفنية.

حيث يتم تدوير إطارات السيارات وتحويلها إلى مصنوعات فنية مزخرفة وصديقة للبيئة، اليمن، صنعاء