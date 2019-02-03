شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. إعلان من وزارة الداخلية حول ماحدث في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية الشرعية إحباط عملية خطيرة في مأرب لتهريب أسلحة وصواريخ وطائرات لمليشيات الحوثي. وقالت الوزارة في اعلان عاجل "أنه أحبطت اليوم شحنة #صواريخ و #طائرات مسيرة في #مأرب كانت في طريقها ل #مليشيات_الحوثي في #صنعاء عبر شاحنات متوسطة ".

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