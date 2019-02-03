شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفجر قنبلة مدوية وتعلن: دولة خليجية تزود الحوثيين بشحنات أسلحة عبر هذه المحافظة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي، أن الحوثيين يتلقون شحنات أسلحة قادمة من قطر، عن طريق سلطنة عمان. وأشار الموقع أنه ليس لدى الحوثيين أي مشكلة في الحصول على الأسلحة، فالعراب الإيراني يعتني بكل شيء، ويخترع كل يوم المزيد من الوسائل المعقدة لإرسالها إلى المتمردين. وكشف الموقع أنه تم اعتراض ثلاث مركبات صغيرة تابعة لمواطنين محليين في منطقة المهرة، محملة بالأسلحة، وبصورة رئيسة رشاشات الكلاشينكوف وآر بي جي. وتمكن التحقيق، الذي أجرته الأجهزة الأمنية، من تحديد أن هذه الأسلحة جاءت من قطر، ليتم تجميعها بعد ذلك في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وتسليمها إلى علي الحريزي، محافظ المهرة السابق. ولفت الموقع أنه يتم تنسيق العملية برمتها من قبل قطريين من أصل يمني، وهم من سهلوا تهريب الأسلحة باتجاه الأراضي اليمنية.

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