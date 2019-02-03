شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء هؤلاء اليمنيون الأربعة شاركوا في حصول قطر على بطولة كأس آسيا 2019م بالإمارات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق المنتخب القطري لكرة القدم يوم الجمعة 1 فبراير بطولة كاس امم اسيا لكرة القدم في ارض الامارات ولم يكن اللاعب ونجم هجوم المنتخب القطري اكرم عفيف هو الوحيد الذي تعود اصوله وجذوره الى اليمن

بل ضمت التشكيلة القطرية في تلك البطولة ثلاثه لاعبين اخرين اضافة الى اكرم حسن عفيف وهم شقيقة علي عفيف وحارس المرمى الاحتياط محمد البكري اضافة الى سالم الهاجري من جهة اخرى طالب مواطنون يمنيون محبون للرياضة الحكومة اليمنية الاهتمام بالمغتربين الموهوبين وضمهم للمنتخب

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