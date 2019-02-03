شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكريا في محافظة خاضعة بالكامل لسيطرة الحوثي وهذه إحصائية أولية بالقتلى والجرحى حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد مصادر محلية بمحافظة اب وسط اليمن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها إحدى البلدات في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب اليوم السبت وتسببت بمقتل مواطن وإصابة آخر وسط توتر الأجواء بين طرفي المواجهات وحشد كل طرف أتباعه". وأضافت مصادر إن الإشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين من أبناء قرية حرف العمري بعزلة كحلان وبين مسلحين من أبناء قرية معزوب العزب بعزلة سودان بمديرية الرضمة". وأكدت المصادر بأن أسباب إندلاع المواجهات والإشتباكات العنيفة بسبب خلافات سابقة حول قطعة أرض بين القرتين تصاعدت مؤخرا لتصل حد الإشتباكات. وقتل في الإشتباكات شاب يدعى جمال أحمد عبدالله العزب . وأوضحت المصادر بأن مسلحي بيت العزب أقدموا بعد توقف المواجهات ومقتل شاب منهم على قطع الطريق في منطقة القوفعة على الخط العام الرابط بين الرضمة دمت الضالع واستهدفوا المواطن محمد عبدالواحد العمري أحد أبناء قرية حرف العمري بالرصاص لكنه نجى من الموت بأعجوبة وأصيب إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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