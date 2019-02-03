شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتمنح مواطني هذه الدولة تأشيرة زيارة لخمس سنوات بـ 90 دولارا فقط والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

منحت السلطات السعودية مواطني جمهوريةكوريا الجنوبية تأشيرة زيارة متعددة السفريات، وحددت رسوم التأشيرة بـ 90 دولارا فقط لمدة 5 سنوات.

واوضحت صحيفة “عكاظ ” ان السعودية وكوريا الجنوبية وقعتا مذكرة تفاهم لتنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة متعددة السفريات، وحددت رسوم التأشيرة بـ 90 دولارا (بما يعادل 5.337 ريالا) لمدة 5 سنوات، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوما.



وعلمت «عكاظ» أن مذكرة التفاهم تهدف إلى معاملة البلدين بالمثل لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين للأغراض التي لا تشمل «الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة».

وشددت المذكرة على ضرورة أن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته.



الجدير بالذكران السعودية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع اليابان قبل نحو عام لمنح مواطني البلدين تأشيرة زيارة متعددة السفرات بـ 190 ريالا، لمدة 3 سنوات، بشرط أن لا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوما.