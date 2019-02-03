شكرا لقرائتكم خبر عن قائد محور تعز الجديد يصل الحالمة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وصل قائد محور تعز اللواء الركن، سمير الحاج، برفقة مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد فاضل قائد المحور السابق ، السبت، إلى مدينة تعز.

ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصدر مقرب من اللواء سمير الحاج ،ان قائد المحور وصل مركز المحافظة قادمًا من العاصمة المؤقتة عدن، ليبدأ ممارسة عمله كقائد جديد لمحور تعز.

وكان اللواء الركن سمير الحاج قد تم تعيينه قائدا لمحور تعز قبل شهر ونيف خلفا للواء الركن خالد فاضل الذي تم تعيينه مستشارا لوزير الدفاع

ومن المتوقع أن تتم عملية الاستلام والتسليم بين القائد السلف والخلف خلال الأيام القليلة القادمة.