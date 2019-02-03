شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يباغت المليشيات اثناء هجوم غادرعلى حجور والقبائل تدحر الحوثيين من عدة مواقع.. (مستجدات طارئة ونقض الاتفاق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت مصادر محلية في منطقة #حجور محافظة حجة شمال اليمن ان طيران التحالف العربي باغت المليشيات بغارات عنيفة اثناء محاولتها تنفيذ هجوم غادر على المنطقة رغم إعلانها الانسحاب وارسالها لجان وساطة لإعلان الصلح.

وقالت المصادر "أن طيران #التحالف_العربي ينفذ ضربات جوية نوعية تدك تجمعات وآليات ل #مليشيات_الحوثي في مديرية #كشر إسناداً ل #قبائل_حجور "، مشيرة إلى تكبد المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكان نشر في خبر سابق الليلة ان منطقة حجور تشهد هدوء حذرا منذ صباح السبت بين القبائل وميليشيات الحوثي الانقلابية بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية منيت فيها الميليشيات بخسائر باهضة في الارواح والعتاد.

وقالت مصادر محلية بأن توقف المواجهات خاصة من جهة الحوثيين جاء بعد ان تمكنت قبائل حجور من دحر الميليشيات في عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ليلة الجمعة، واستطاعت القبائل من صد كافة محاولات الحوثيين في اقتحام منطقة العبيسة وسط مديرية كشر التي تعد مركز حجور".

وبحسب مصادر قبلية فإن ما يسمى بلجنة الوساطة التي ارسلها الحوثيون الى قبائل حجور قبل يومين، قد عادت الى مركز المحافظة صباح اليوم السبت حاملة معها جملة من الشروط التي وضعها القبائل على الميليشيات، بعد رفض القبائل لمطالبهم.

وكشفت المصادر عن اشتراطات القبائل على الميليشيات عدة شروط تضمنت

1- إيقاف إطلاق النار من الطرفين .

2- إنزال الأرتاب من المتارس.

3- إخلاء منطقة العبيسة من المليشيات الحوثية.

4- إطلاق جميع السجناء لدى المليشيات من أبناء قبائل حجور.

5- تعهد المليشيات بعدم اختطاف أبناء حجور في المناطق المسيطرة عليها.

6- رفع جميع نقاط المليشيات داخل وعلى مداخل المديرية في الطرق الرئيسية والفرعية.

7- تأمين الطريق من منطقة حوث الى مثلث عاهم.

وتوقعت مصادر قبلية في المنطقة تحدثت لمراسل "يمن الغد" رفض الميليشيات لهذه الشروط، الا ان القبائل ما كانت لتضع هذه الشروط لولا انها في موقع المنتصر، وبالمقابل فإن الميليشيات كما هو معروف عنها لا تلجأ لاستخدام لجان الوساطات الا عندما تكون في موقف المنهزم والضعيف.

وكانت قبائل حجور قد سيطرت الجمعة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أول هجوم للقبائل على الميليشيا، وذلك بالسيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعة، التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً لقصف منطقة العبيسة.

فيما عمدت الميليشيات الى تفخيخ مداخل حجور من عدة جهات بمئآت الالغام والعبوات الناسفة بعد ان عجزت في اقتحامها والتي تهدد حياة المواطنين على المدى القريب والبعيد.

وفي سياق متصل تناقلت وسائل إعلامية اليوم السبت عن دعوة زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية لمقاتليه بالانسحاب من محيط قبائل حجور ومديرية أفلح اليمن والشام فورا.

وأضافت "أن زعيم الميلشيا وجه مقاتليه بالتمركز في الخطوط الرئيسة والواصلة بحجور وبدء الحصار عن بعد".

وتأتي هذه التوجيهات بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بعناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية في مواجهاتها مع قبائل حجور، بالإضافة إلى تداعي القبائل وتلبيتها لحجور والانضمام إليها".

ولم يتمكن محرر من تأكيد هذه المعلومات بتوجيه الحوثي لعناصره بالانسحاب من مصادر موثوقة حتى الان.

