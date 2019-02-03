شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو جنرال دنماركي جديد في طريقه اليمن ..شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد سيصل إلى عدن بعد غد الاثنين في فاتحة عمله. وتحدثت المصادر لصحيفة ” البيان ” الإماراتية ” إن الجنرال لوليسغارد سيصل العاصمة الأردنية عمان غداً الأحد وبرفقته الدفعة الثانية من المراقبين الدوليين الذين سينضمون إلى الدفعة الأولى الموجودة في مدينة الحديدة للإشراف على تنفيذ اتفاق استوكهولم وحسب المصادر فإن دفعة ثالثة من المراقبين الدوليين لا تزال تنتظر إصدار الميليشيا تأشيرة الدخول حتى يتمكنوا من الوصول إلى اليمن وتسلم مهامهم في الإشراف على تنفيذ الاتفاق. وذكرت أن مجموعة الأمم المتحدة العاملة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة تهريب الأسلحة إلى الميليشيات لا ترال تنتظر إصدار الميليشيات تأشيرة دخول لكي تقوم بنقل موظفيها ومعدات التفتيش من ميناء جيبوتي مقر عملها السابق إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. ووفقاً لهذه المصادر فإن الجنرال لوليسغارد سيصل إلى مدينة عدن للقاء بممثلي الشرعية قبل أن ينتقل إلى صنعاء للقاء ممثلي الميليشيا قبل التوجه إلى الحديدة، حيث يتوقع أن يصلها قبل نهاية الأسبوع الجاري ليتسلم مهامه على أن يواصل ما كان الجنرال كاميرت قد بدأه. وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين. كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء. وحتى اللحظة لم يحرز الاتفاق أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع. وشهدت مدينة الحديدة الليلة الفائتة مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي الانقلابية والقوات المشتركة على الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة.