شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. هذه هي تهمة الحوثيين للناشطة المعتقلة في سجونهم أوفى النعامي..! – (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بناء السلام وتمكين المرأة".. أصبحت هذه الرسالة السامية اتهامًا توجّهه مليشيا الحوثي الانقلابية لمن تريد التنكيل به، لتضرب مثالًا صارخًا في انتهاكات لا مثيل لها. بعدما اختطفت المليشيات الناشطة أوفي النعامي المدير التنفيذي لمنظمة "سيفرورلد" الدولية في اليمن وزميلها الحسن القوطري، وجّهت المليشيات اتهامًا غريبًا لـ"أوفى" يتعلق بتنفيذ برامج لبناء السلام وتمكين المرأة.

وقالت مصدر ان المليشيات الحوثية اعتبرت الترويج للسلام في ظل الحرب بأنّه تنفيذ لأجندة غربية وصهيونية, من خلال حث الناس عن التقاعس على القتال.

كما وجّه الحوثيون، للناشطة بالعمالة والخيانة والتجسس وكذا لـ"زميلها", وتمّ إيداعها سجن الأمن القومي, فيما رفضوا الإفصاح عن أي معلومات عنها.

وأفادت المصادر بأنّ من ضمن التهم الموجهة لـ"أوفى" هو زيارة عدن والمكوث فيها نحو ستة أشهر. اللافت أنّ المليشيات تعتبر الدعوة للسلام جريمةً، في وقتٍ تملأ العالم ضجيجًا بأنّها تسعى لتحقيق السلام في اليمن ودعم الجهود الأممية الرامية في هذا الصدد، بيد أنّ جرائمها التي تتكشف يومًا بعد يوم، توضح زيف الحوثيين وتفضح سعيهم نحو استمرار الحرب وإغراق البلاد في أتون حربٍ لا تنتهي.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد اختطفت مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفي النعامي، ومدير البرامج الحسن القوطري، وتمّ اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر حكومية - بأن عناصر المليشيات اقتحمت مقر المنظمة في صنعاء، واختطفت "النعامي والقوطري"، كما نهبت الأجهزة والمعدات والوثائق من المكتب قبل إغلاقه.

وانضمت الجريمة الحوثية باختطاف "أوفى" إلى سجل أسود لهذه المليشيات الانقلابية المتورطة في أكثر من 120 حالة اختطاف لسيدات في صنعاء، بعضهن خضعن للاحتجاز لدى البحث الجنائي الخاضع للانقلابيين.