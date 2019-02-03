شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط التى وضعتها قبائل "حجور" على المليشيا.. وما الرد؟؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية بمديرية كشر ان لجنة الوساطة التي ارسلتها مليشيات_الحوثي الى قبائل حجور منذ أيام، غادرت اليوم السبت إلى مدينة حجة.
واضافت المصادر ان لجنة الوساطة التي يتراسها الشيخ خالد دغشر اليزيدي غادرت الى حجة وتحمل معها سبعة شروط لقبائل حجور.
وذكرت المصادر ان الشروط اكدت على إيقاف إطلاق النار من الطرفين الحوثي وحجور، وإنزال الأرتاب من المتارس، وكذلك إخلاء منطقة العبيسة من المليشيات الحوثية.و إطلاق جميع المسجونين لدى المليشيات من أبناء قبائل حجور، وتعهد المليشيات بعدم اختطاف أبناء حجور في المناطق المسيطرة عليها.
واضافت الشروط رفع جميع نقاط المليشيات داخل وعلى مداخل المديرية في الطرق الرئيسية والفرعية. على ان تقوم القبائل بتأمين الطريق من منطقة حوث الى مثلث عاهم،
ويتوقع الكثير من المراقبين للاوضاع في حجور ان مليشيات الحوثي سوف ترفض كل هذه الشروط كونها ايضا رفضتها في وقت سابق.
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